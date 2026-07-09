В Пензенской области пьяная женщина убила ножом четырехлетнюю племянницу

В селе под Пензой женщина убила маленькую племянницу. Об этом сообщило СУ СКР по Пензенской области.

В селе Кувак-Никольское Нижнеломовского района 4 июля 24-летняя женщина, будучи пьяной, нанесла удар ножом четырехлетней племяннице и сбежала. Ребенок скончался на месте, утром тело обнаружила мать девочки.

В тот же день обвиняемую задержали, затем взяли под стражу. С ней проведут судебную психолого-психиатрическую экспертиза.

Ранее в городе Ачинске Красноярского края женщина задушила собственную дочь и скрылась. Ребенку было пять лет. Убийцу нашли в другом городе, проанализировав данные с камер наблюдения.