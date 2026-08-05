В отношении жителя ДНР возбудили дело по статье о призывах к экстремизму

Сотрудники ФСБ по ДНР пресекли деятельность жителя Донецка, который публично призывал к экстремистской деятельности. Об этом сообщила пресс-служба УФСБ России по ДНР.

«Используя мессенджер Telegram молодой человек неоднократно публиковал комментарии с призывами к осуществлению насильственных действий над группой лиц, выделенных по признаку национальности», — заявили в ведомстве.

По факту случившегося возбудили уголовное дело по статье о публичных призывах к экстремистской деятельности.

Ранее житель Крыма получил девять лет колонии за участие в незаконном вооруженном формировании. В 2016 году он вступил в украинский батальон. В его обязанности входили проверка машин и людей на пунктах пропуска на границе Украины и Крыма. Также мужчина охранял объекты батальона, обеспечивал участников едой и обмундированием.