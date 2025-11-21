В организме сына богородского маньяка не оказалось наркотиков

В организме у девятилетнего сына богородского маньяка не нашли наркотиков. До этого одна из жертв рассказала, что отец склонял мальчика к употреблению запрещенных веществ. Об этом сообщил Telegram-канал Shot .

По данным журналистов, ребенку провели исследование крови и мочи, наркотических элементов там не обнаружили.

Маньяк вместе с женой воспитывал сына. Весной он заявил об исчезновении супруги и пообещал вознаграждение в размере 100 тысяч рублей для того, кто предоставит информацию о женщине.

На протяжении этого времени он лично участвовал в поисковых операциях и заботился о ребенке, который однажды отвозил отца за пивом.

Против мужчины возбудили уголовное дело. В пресс-службе СК Подмосковья заявили, что его обвиняют в убийстве двух девушек, склонении к употреблению наркотиков двух других женщин, а также в изнасиловании.

Ранее Telegram-канал Baza сообщил, что богородский маньяк заставлял сына смотреть, как он насилует жертв. Также отец принуждал мальчика пить «невкусный сок», от которого ребенок терял сознание. Непослушание каралось побоями.