В ОНК рассказали о содержании в СИЗО «Лефортово» бывших замглавы МО РФ

ОНК: экс-замглавы МО Иванов и Булгаков не стали жаловаться на условия в СИЗО

Бывшие заместители министра обороны РФ Тимур Иванов и Дмитрий Булгаков, обвиняемые во взятке и мошенничестве, не стали жаловаться на условия содержания в СИЗО «Лефортово». Об этом сообщил сайт Kp.ru со ссылкой на члена Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Марию Ботову.

Общественница посетила обоих обвиняемых в СИЗО вместе с ответственным секретарем ОНК Алексеем Мельниковым. По ее словам, в ход проверки они не обнаружили серьезных нарушений, а Иванов и Булгаков не жаловались на условия содержания.

Ботова также посетила бывшего главу «Военторга» Владимира Павлова и бывшего главного кадровика оборонного ведомства Юрия Кузнецова. Последние также отказались от беседы с членами ОНК, отметив, что не имеют претензий к условиям содержания в изоляторе.

Ранее сообщали, что Булгаков сотрудничает со следствием, но по-прежнему отрицает свою причастность к коррупционным делам. Адвокаты Иванова просили суд перевести его под домашний арест из СИЗО, но им было отказано в ходатайстве.