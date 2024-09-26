Суд объяснил продление сроков предварительного следствия по делу Иванова

Басманный суд Москвы не обнаружил никаких бюрократических задержек в расследовании уголовного дела бывшего замглавы Минобороны Тимура Иванова и других фигурантов. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на судебное постановление о продлении срока ареста.

Суд оценил постановление о продлении срока предварительного следствия по уголовному делу, отметив, что с момента его возбуждения следствие выполнило большую работу.

«Судом не установлено, что следствие организовано неэффективно или по делу допущена волокита», — говорится в судебных документах.

Срок предварительного следствия продлили по объективным причинам.

Кроме того, суд согласился с доводами следователя, что обвиняемые, если окажутся на свободе, могут скрыться или иным образом помешать производству по уголовному делу. Данных, приведенных адвокатами в суде, как и заверений Иванова и его сообщника, бизнесмена Сергея Бородина, о том, что они якобы не планируют этого делать недостаточно, чтобы признать аргументы следствия необоснованными.

Ранее следователи нашли крупные суммы наличными при обысках по месту службы и дома у Иванова.