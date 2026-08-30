В Одинцове мужчина стрелял в воздух из окна квартиры на девятом этаже

Стрельба произошла в жилом доме в Одинцово на Рябиновой улице. Об этом сообщила пресс-служба полиции Подмосковья.

Прибывшие на место правоохранители установили, что из окна квартиры на девятом этаже мужчина несколько раз выстрелил в воздух. По предварительным данным, он использовал охолощенный пистолет. В результате происшествия никто не пострадал.

Стрелявшего 2002 года рождения задержали и доставили в отдел. Оружие изъяли и направят на экспертизу. Полиция выясняет обстоятельства произошедшего.

Ранее звуки стрельбы местные жители услышали возле ресторана в Московской области. Во время конфликта между мужчинами один из участников несколько раз выстрелил из травматического пистолета в сторону оппонентов.

В результате двум пострадавшим потребовалась госпитализация, стрелок скрылся на машине с места происшествия.