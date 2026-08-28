Стрельба произошла у ресторана в Подмосковье

Полиция возбудила дело после стрельбы у ресторана в Одинцовском округе

Уголовное дело о хулиганстве завели после стрельбы из травматического пистолета возле одного из ресторанов в деревне Жуковка Одинцовского городского округа. Об этом сообщила пресс-служба подмосковного управления МВД.

По предварительным данным, между мужчинами возле заведения произошел конфликт, который перерос в потасовку. Во время ссоры один из участников несколько раз выстрелил из травматического пистолета в сторону оппонентов.

После стрельбы участники конфликта скрылись с места происшествия на автомобилях. Двух мужчин с телесными повреждениями госпитализировали.

Следователи возбудили уголовное дело по статье «Хулиганство». Сотрудники полиции устанавливают личности участников конфликта и проводят мероприятия по их розыску и задержанию.

После установления всех обстоятельств произошедшего правоохранители дадут действиям подозреваемых правовую оценку.

Ранее неизвестный выстрелил в сторону детской площадки в поселке Новоивановское.