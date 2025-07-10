Пособника телефонных мошенников в Кузбассе осудили на 4 года

В Кузбассе суд приговорил пособника телефонных мошенников к четырем годам колонии строгого режима. Об этом сообщили в пресс-службе МВД России.

В марте прошлого года мошенники обманули 65-летнюю женщину, выдав себя за сотрудников компании, где она работала, и правоохранительных органов. Злоумышленники убедили пенсионерку перевести через банкомат один миллион рублей.

Затем они предложили ей продать квартиру за 3,5 миллиона, уверяя, что это необходимо для поимки преступников. Женщина передала деньги курьеру, которым оказался 31-летний житель Новосибирска — подсудимый. После задержания пособника мошенников стало известно, что он успел перевести деньги участникам схемы.

«Суд признал собранные следствием доказательства достаточными для вынесения фигуранту обвинительного приговора. В качестве наказания ему назначено 4 года лишения свободы в колонии строгого режима. Кроме того, осужденный обязан возместить потерпевшей причиненный ущерб», — сообщили в полиции.

Ранее в Москве поймали подозреваемых в мошенничестве. Злоумышленники выманили у московских пенсионеров три миллиона рублей. Преступники действовали по продуманной схеме: курьер забирал деньги у пенсионеров, а его сообщник обналичивал средства, которые жертвы переводили на счета мошенников.