В Новосибирске мужчина с топором попытался ограбить автомобиль

Попытка ограбления автомобиля произошла возле остановки «Цветной проезд» в Новосибирске, находившиеся рядом очевидцы вступили со злоумышленниками в борьбу. Пострадавший рассказал 360.ru, что получил порез руки и обращался за медицинской помощью.

По словам мужчины, он вместе с товарищем вышел из киоска и увидел неизвестного возле машины. Завязался конфликт. К грабителю с топором присоединился сообщник, они распылили перцовый баллончик.

«Мне руку резали ножом. Вечером ездил в больницу, зашили рану. И утром ходил в больницу, перевязки делал», — рассказал пострадавший.

После того как очевидцы смогли схватить одного из нападавших, вмешался его сообщник на автомобиле. В результате злоумышленники смогли освободиться и скрылись. Регистратора в пострадавшей машине не было.

Очевидец происшествия Дмитрий добавил в беседе с 360.ru, что сначала грабитель с топором разбил окно транспортного средства и забрался внутрь.

«Напарник грабителя начал давить машиной их, чтобы помочь своему. В итоге он добился своего», — рассказал очевидец.

Дмитрий также заметил травмы у участников драки. Один мужчина стоял с окровавленным лицом, а второй — с ранением руки. По его словам, после окончания конфликта женщина вызвала скорую помощь, пострадавшие дождались медиков и отправились в больницу.

В пресс-службе главка МВД по Новосибирской области 360.ru рассказали, что следователи по факту нападения завели дело по статье «Разбой». Расследование случившегося продолжается.

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