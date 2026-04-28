Четырех человек задержали в московском регионе после ограбления магазина

Четырех человек задержали в Люберцах после ограбления магазина, из которого похитили деньги и ценности на сумму около 1,5 миллиона рублей. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Московской области .

Злоумышленники ворвались в магазин и действовали по заранее подготовленному плану. Один удерживал продавца, сообщник вскрывал сейф. Третий участник ожидал подельников в автомобиле, а четвертый находился вместе с хозяином магазина в спортзале, чтобы контролировать его передвижения. Из магазина похитили деньги и ювелирные изделия.

Изучив записи камер видеонаблюдения, сотрудники уголовного розыска установили личности двух участников нападения, которые скрылись в Брянской области. Позднее выявили и остальных фигурантов. Подозреваемых задержали. Ими оказались жители Брянска и Московской области в возрасте от 22 до 35 лет. Следствие возбудило уголовное дело по статье 161 УК РФ («Грабеж»).

