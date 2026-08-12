В США свадьба переросла в массовую перестрелку

CBS News: в США на свадьбе устроили массовую потасовку и перестрелку

В США, в Роузвилле, свадебное торжество переросло в массовую потасовку и стрельбу. Об этом сообщил телеканал CBS News .

Конфликт начался на парковке банкетного зала. Во время ссоры как минимум два гостя достали оружие и начали стрелять.

«Ситуация мгновенно переросла в хаос, гости бросились врассыпную», — заявил начальник полиции Роузвилля Митчелл Берлин.

Три гостя получили огнестрельные ранения. Их отправили в больницу. Еще одного человека сбила машина, выезжавшая с парковки. По предварительным данным, у него перелом бедра. Пятого пострадавшего доставили в больницу с большим порезом. Полицейские продолжают устанавливать обстоятельства ЧП.

Ранее пассажиры подрались на борту Нюрнберга из-за очереди на регистрацию. Во время перепалки гражданин Турции напал на соотечественника, после чего к драке присоединились еще несколько человек.