В Нижнем Новгороде поймали молодого водителя, устроившего аварию на иномарке

В Нижнем Новгороде задержали 21-летнего водителя, устроившего ДТП на иномарке

В Нижнем Новгороде задержали 21-летнего водителя иномарки, который устроил ДТП. Об этом заявила пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области.

«В отношении 21-летнего фигуранта возбуждено уголовное дело по статье 267.1 УК России. До избрания меры пресечения он задержан в порядке статьи 91 УПК России», — заявили в ведомстве.

В рамках расследования машину юноши переместили на специальную стоянку. Автомобиль признали вещественным доказательством правонарушения. Следователь собирается обратиться в суд с ходатайством об избрании в отношении задержанного меры пресечения в виде домашнего ареста.

