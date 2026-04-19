Жителя Красноярска задержали за угон патрульного автомобиля и ДТП

Оперативники задержали в Красноярске мужчину, которого подозревают в угоне служебного автомобиля. Об этом сообщила пресс-служба МВД по региону.

Задержанного подозревают в том, что он незаконно завладел патрульным автомобилем, после чего устроил ДТП. Машину с механическими повреждениями обнаружили во дворе дома на улице Шахтеров.

Полиция установила, что угонщиком оказался местный житель 1998 года рождения. В момент совершения преступления он находился в состоянии опьянения. Против мужчины возбудили уголовное дело, ему грозит до пяти лет тюрьмы.

«Сотрудники краевого Главка доставили подозреваемого в отдел полиции для установления всех обстоятельств происшествия», — добавили в пресс-службе.

