В Нижнекамске проверят лицей, где подросток напал на уборщицу

В Нижнекамске прокуратура организовала проверку в лицее № 37 после нападения подростка на уборщицу. Об этом сообщили в надзорном ведомстве Татарстана .

В прокуратуре уточнили, что проверят, как в образовательном учреждении соблюдаются требования законодательства об образовании, а также дадут оценку работе органов системы профилактики правонарушений среди несовершеннолетних.

Как сообщил мэр Нижнекамска Радмир Беляев, ученик седьмого класса напал на уборщицу с ножом и ранил ей руку. Жизни женщины ничего не угрожает. После случившегося всех учащихся эвакуировали, среди школьников пострадавших нет. По предварительным данным, перед нападением подросток взорвал три петарды.

Также прокуратура Татарстана сообщала, что взяла на контроль расследование уголовного дела. По версии следствия, между 13-летним школьником и уборщицей возник конфликт, после чего подросток нанес ей ножевые ранения и произвел выстрел из сигнального устройства. Пострадавшей оказали медицинскую помощь, самого подростка доставили в больницу.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статьям о покушении на убийство и халатности.