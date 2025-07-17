В Находке мужчина облил здание больницы бензином и поджег

В Находке мужчина пытался поджечь городскую больницу, в которой в тот момент находились люди. Кадры с места происшествия оказались в распоряжении 360.ru.

На них видно, как у здания вспыхнуло пламя, после чего неизвестный убежал в сторону. Обошлось без пострадавших — прибывшие на место спасатели потушили огонь.

Происшествие подтвердили в пресс-службе полиции Приморья. Подозреваемого оперативно задержали. Им оказался 35-летний житель Находки. Он облил бензином наружную стену одного из зданий клиники, после чего совершил поджог. Причины поступка злоумышленника пока неизвестны.

Правоохранители начали проверку, после которой примут решение о возбуждении уголовного дела.

Ранее стало известно, что жительницу Прикамья наказали принудительными работами за поджог чужого автомобиля. Женщина совершила преступление, будучи в состоянии опьянения.