Жительницу Прикамья наказали принудительными работами за поджог чужого автомобиля

На стоянке в городе Куеда (Пермский край) произошел инцидент: женщина 51 года, находясь в состоянии алкогольного опьянения, попыталась угнать автомобиль, но не смогла, потому что все машины были заперты. Разочарованная, она подожгла иномарку Toyota Alphard с помощью зажигалки, а затем скрылась. Об этом сообщило издание Properm.ru со ссылкой на пресс-службу судебных приставов.

Работники стоянки смогли потушить огонь и предотвратить ущерб владельцу автомобиля, который мог составить около двух миллионов рублей, написал сайт vse42.ru.

Когда женщину поймали, владелец машины подал на нее в суд. Ее признали виновной в попытке умышленного уничтожения или повреждения чужого имущества из хулиганских побуждений путем поджога.

В результате нарушительница получила наказание в виде принудительных работ на полгода и штрафа в размере 10% от ее зарплаты в пользу государства.