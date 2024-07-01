В МВД заявили о двукратном росте выявленных миграционных преступлений

Колокольцев: в России есть двукратный рост выявленных миграционных преступлений

Фото: РИА «Новости»

В России фиксируют рост выявленных преступлений по организации незаконной миграции, заявил глава МВД Владимир Колокольцев. Фрагмент выступления министра на заседании правительственной комиссии по профилактике правонарушений опубликовала в своем Telegram-канале представитель ведомства Ирина Волк.

По данным министра, в стране более чем вдвое увеличилось число выявленных преступлений, связанных с организацией незаконной миграции.

«Эту активность вы все наблюдаете, все ведомства, которые работают по данному направлению… Они действительно активизировались», — указал Колокольцев.

Отдельные противоправные деяния иностранцев вызывают широкий резонанс в обществе, подчеркнул министр. Это, по его словам, провоцирует в том числе повышение уровня межнациональной напряженности.

На фоне этого вопросы борьбы с нелегальной миграции являются стратегически важными, добавил министр. По оценке Колокольцева, тема противодействия подобным нарушениям должна затрагивать компетенцию многих ведомств, а также региональных органов власти.

Решать эти задачи нужно совместными усилиями, выразил уверенность глава МВД.

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