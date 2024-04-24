Москвичка приютила мигранта-педофила и стала фигурантом дела | 360°

Криминал 24 апреля 2024, 21:59 Москвичка приютила мигранта-педофила и стала фигурантом дела СК: в Москве на женщину завели дело за фиктивную постановку на учет мигрантов РИА «Новости»

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Жительница Москвы стала фигурантом дела по статье за постановку на учет мигрантов. Ей уже предъявили обвинение, сообщила пресс-служба Следственного комитета.

По данным ведомства, 14 марта женщина предоставила в МФЦ Москвы документы о постановке на учет 36-летнего иностранного гражданина в своей квартире. При этом мужчина в ее квартире не жил.

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Следователи вышли на злоумышленницу, когда они расследовали другое преступление. Выяснилось, что фиктивно зарегистрированный мигрант изнасиловал двух 11-летних школьниц.

Преступление произошло 1 и 2 апреля в переходе около жилого дома на 1-м Кожуховском проезде. Подозреваемого задержали.

Накануне генеральный прокурор Игорь Краснов предложил ввести в России более жесткие меры против незаконно выдающих мигрантам виды на жительство и патенты.