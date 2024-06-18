Законопроект о новом порядке высылки иностранцев из России приняли в первом чтении

Законопроект о введении нового режима высылки мигрантов, которые не имеют оснований для пребывания в России, приняли в Госдуме в первом чтении. Информация об этом появилась на сайте нижней палаты парламента.

После включения в специальный реестр таких иностранцев будут считать находящимся в режиме высылки.

С учетом этого у них не будет права менять место жительства или пребывания в России без разрешения органа внутренних дел, выезжать за пределы региона проживания, вступать в брак, покупать имущество и управлять транспортом.

Доступ к этому реестру будет у госорганов, а также любых физических и юридических лиц. Чтобы контролировать иностранцев, предложили несколько мер. Среди них — установление местонахождения, применение технических средств, в том числе геолокации, проверка любых документов, в том числе содержащих налоговую или банковскую тайну, а также согласование маршрута следования до пункта пропуска через госграницу.

Также авторы проекта предложили сократить срок пребывания иностранцев в России до 90 суток в течение года. Чтобы сохранить право на въезд в РФ, по документу, человек будет обязан не вмешиваться в госполитику России, а также уважать традиционные ценности.