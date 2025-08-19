В МВД рассказали о новой схеме мошенников с «заменой телевидения»

Мошенники начали звонить пенсионерам, представляясь сотрудниками служб, занимающихся заменой цифрового телевидения. Об этом сообщили РИА «Новости» со ссылкой на материалы МВД.

Неизвестные требуют у пожилых людей назвать код из смс «для обновления телевизионной сетки». После этого к жертве подключается подставной «специалист Роскомнадзора», который утверждает, что ее аккаунт на «Госуслугах» якобы взломали и на имя злоумышленников оформили доверенность для распоряжения банковскими счетами.

Для убедительности мошенники даже называют реальные суммы и банки, где у потерпевшего лежат деньги. Затем они убеждают перевести средства на «новые карты» для сохранности — на самом деле это счета аферистов.

В МВД сообщили, что от этой схемы уже пострадала 73-летняя пенсионерка из Иркутской области: она перевела мошенникам более 1,1 миллиона рублей.

Ранее в центре «Авангард» Одинцовского городского округа прошли уроки по безопасному использованию интернет а. На занятиях школьники узнали об основных онлайн-угрозах. Особое внимание уделили вопросам защиты персональных данных в сети.