Школьникам в Одинцове рассказали о схемах интернет-мошенничества

В центре «Авангард» Одинцовского городского округа прошли уроки по безопасному использованию интернета. Мероприятие провела эксперт Лиги безопасного Интернета Александра Силкина для учащихся и активистов «Движения Первых».

На занятиях школьники узнали об основных онлайн-угрозах, включая интернет-мошенничество и общение с незнакомцами. Особое внимание участники встреч уделили вопросам конфиденциальности и защиты персональных данных в сети.

В беседе с ребятами эксперт Лиги безопасного Интернета Александра Силкина особо подчеркнула, как важно осознавать риски, связанные с интернетом, а также дала практические советы по их предотвращению. Активисты «Движения Первых» активно задавали вопросы и делились собственными историями, обсудили, как правила цифровой безопасности помогают сделать общение и обучение в сети комфортнее.