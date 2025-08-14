Школьникам в Одинцове рассказали о схемах интернет-мошенничества

В центре «Авангард» Одинцовского городского округа прошли уроки по безопасному использованию интернета. Мероприятие провела эксперт Лиги безопасного Интернета Александра Силкина для учащихся и активистов «Движения Первых».
На занятиях школьники узнали об основных онлайн-угрозах, включая интернет-мошенничество и общение с незнакомцами. Особое внимание участники встреч уделили вопросам конфиденциальности и защиты персональных данных в сети.
В беседе с ребятами эксперт Лиги безопасного Интернета Александра Силкина особо подчеркнула, как важно осознавать риски, связанные с интернетом, а также дала практические советы по их предотвращению. Активисты «Движения Первых» активно задавали вопросы и делились собственными историями, обсудили, как правила цифровой безопасности помогают сделать общение и обучение в сети комфортнее.
Спортсменка из Воскресенска выиграла бронзовую медаль на Всемирных играх в Китае
В Благовещенске таможенники нашли у иностранцев почти тонну бивней мамонтов
Автоблогера Wengallbi осудили за попытку дать взятку
Подмосковные спортсмены выиграли 2 медали на чемпионате России по пятиборью
Более 200 подъездов оборудуют камерами наблюдения в Солнечногорске в 2025 году
Многопрофильную больницу в Балашихе достроят к 2027 году
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте