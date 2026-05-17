В МВД рассказали о новой схеме мошенников с возмещением коммунальных расходов

В МВД России предупредили о новой схеме дистанционного мошенничества, связанной с якобы положенными выплатами за коммунальные услуги. Это следует из материалов ведомства, с которыми ознакомился ТАСС .

Для оформления выплаты злоумышленники просят продиктовать серию и номер паспорта, объясняя это необходимостью записать человека в очередь на получение денег. После получения данных разговор обычно прерывают.

Затем мошенники переходят ко второму этапу схемы. Потерпевшему начинают звонить лжесотрудники правоохранительных органов, которые утверждают, что от имени человека якобы совершили перевод средств на Украину. Под предлогом проверки или «декларирования денежных средств» злоумышленники убеждают жертву перевести накопления на «безопасный счет».

