В МВД назвали число раненных при стрельбе в Сухуме

МВД: в результате стрельбы в Сухуме ранены пять человек

Пять человек получили ранения в результате перестрелки в Сухуме, написал ТАСС . Об этом сообщил министр внутренних дел Абхазии Роберт Киут. По его словам, один из пострадавших находится в тяжелом состоянии.

В МВД уточнили, что ЧП произошло сегодня в районе Вием. Для установления обстоятельств произошедшего и задержания причастных объявили план «Перехват».

Киут сообщил, что о случившемся проинформирован президент Абхазии Бадра Гунба. В пресс-службе министерства добавили, что к оперативным мероприятиям привлекли подразделения уголовного розыска, СОБР и городское управление внутренних дел.

