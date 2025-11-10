Пять человек пострадали из-за стрельбы в Сан-Франциско

Неизвестный открыл огонь возле супермаркета в районе Аутер-Ричмонд в Сан-Франциско, пострадали пять человек. Об этом со ссылкой на местную полицию сообщило агентство Associated Press .

Один мужчина получил серьезное ранение, угрожающее его жизни. Также пострадали четверо несовершеннолетних, их доставили в больницу.

По информации газеты San Francisco Chronicle, стрельба началась после драки.

«Подобное насилие не отражает сути нашего города, и мы никогда его не потерпим», — заявил мэр Сан-Франциско Дэниел Лури.

Ранее в США во время празднования Хэллоуина жертвами перестрелок стали более 100 человек. Некоммерческая организация Gun Violence Archive подсчитала, что за два дня в стране зарегистрировали более 250 случаев стрельбы.

Многие из них произошли на вечеринках в честь Хэллоуина. Ранения за время праздников получили порядка 200 американцев. В Техасе из-за стрельбы получили ранения четверо подростков, в Кливленде — восемь несовершеннолетних.