В Можайске нашли тела пожилой пары и их внука в подвале частного дома

Тела пожилой пары и их внука в подвале частного дома обнаружили в Можайске, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщила пресс-служба ГСУ СК России по Московской области.

По данным следствия, на телах, которые нашли в деревне Полуэктово, нет видимых признаков насильственной смерти. Пенсионеры ремонтировали гидроизоляцию, а 15-летний внук им помогал.

Следователи и криминалисты осмотрели место происшествия, допросили родственников погибших и назначили проведение судебно-медицинских экспертиз.

По предварительным данным, смерть пожилых людей и подростка могла наступить от отравления парами мастики, уточнили в прокуратуре Московской области.

Рузская городская прокуратура контролирует установление всех обстоятельств произошедшего и результаты расследования уголовного дела.

Ранее массовое отравление хлором произошло на термальном комплексе в Екатеринбурге.