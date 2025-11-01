В Москве задержали мужчину, укравшего у пассажира 590 тысяч рублей с карты

Полицейские аэропорта Шереметьево задержали мужчину, похитившего 590 тысяч рублей у жителя Калининградской области. Об этом сообщило Управление на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу.

Пассажир потерял карту в кафе терминала после того, как расплатился за заказ. Камеры зафиксировали, как его случайный собутыльник поднял карту и спрятал в кошелек.

Злоумышленника задержали на Белорусском вокзале. Им оказался 29-летний безработный, ранее судимый за причинение тяжкого вреда здоровью. Он признался, что запомнил пин-код потерпевшего и обналичил деньги в аэропорту и Химках.

170 тысяч рублей удалось изъять. Возбуждено уголовное дело по статье о краже, подозреваемого поместили под стражу.

