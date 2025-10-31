На Урале задержали главного вора в законе Гию Свердловского

Силовики взяли штурмом офис одного из ключевых представителей криминального мира Урала Георгия Акоева (Гию Свердловского). Об этом сообщил Telegram-канал Baza .

Оперативники внезапно, средь бела дня, нагрянули в элитный ЖК «Квартал Федерация» в Екатеринбурге. По информации правоохранителей, Акоев — племянник одного из самых влиятельных российских криминальных авторитетов Аслана Усояна (Деда Хасана).

Кроме Гии Свердловского задержали еще троих человек, которые находились в здании.

Ранее ФСБ и полиция задержали в Новой Москве Алексея Иванова, в криминальных кругах известного как Леха Московский. Коронованный в 90-е преступник умело скрывался от правоохранителей рекордные 27 лет.