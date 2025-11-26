В Москве задержали банду, вымогавшую деньги у раненых бойцов СВО

В Москве сотрудники ФСБ пресекли деятельность банды, которая вымогала деньги у раненых бойцов СВО, проходивших лечение в одном из медицинских учреждений столицы. Об этом сообщил ЦОС ФСБ.

По данным следствия, члены ОПГ потребовали военного, лечившегося после тяжелого ранения, передать им более одного миллиона рублей.

«При получении денежных средств злоумышленники, 1994, 1997 и 2002 годов рождения, один из которых ранее судим за совершение тяжких преступлений, задержаны с поличным», — заявили в ведомстве.

Против подозреваемых возбудили уголовное дело по статье о вымогательстве, совершенной группой лиц в особо крупном размере. Во время обысков правоохранители нашли оружие, боеприпасы, банковские карты и электронные носители информации, которые подтвердили причастность задержанных к другим случаям вымогательства денег у военных СВО, лечившихся в этом медучреждении.

Злоумышленников арестовали. Правоохранители продолжают следственные действия.

Ранее в Москве сотрудники СОБР Росгвардии поймали членов преступной группы, которые похищали деньги у бойцов СВО. По предварительным данным, среди задержанных был участник группировки «Батал-Хаджи»* Руслан Картоев.

*Террористическая организация, запрещена на территории России