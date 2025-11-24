На Урале раскрыли ОПГ, отправлявшую россиян на СВО ради хищения выплат

В Челябинской области сотрудники МВД вместе с коллегами из УФСБ задержали банду, которая похищала деньги, предназначенные для участников спецоперации. Об этом заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк в Telegram-канале .

«Злоумышленники организовали криминальный бизнес по поиску кандидатов на военную службу и отправке их в зону СВО с целью дальнейшего хищения единовременных выплат, в том числе тех, которые положены родственникам в случае ранения или гибели военнослужащего», — написала она.

В итоге задержали семь подозреваемых. Их заключили под стражу. По факту случившегося возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве. Во время обысков по адресам проживания задержанных нашли 60 телефонов, сим-карты и другие вещи, имеющие значение для расследования.

Ранее Ирина Волк сообщила, что в Петербурге задержали главу нескольких коммерческих предприятий и иностранца по подозрению в создании нелегального миграционного канала. По данным правоохранителей, он предлагал землякам оформление регистрации в хостеле и разрешение на работу.