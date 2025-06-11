В Москве задержали банду лжеэлектриков

МВД: задержаны 12 человек, обманувших москвичей под предлогом замены счетчиков

Полицейские задержали 12 человек, подозреваемых в мошенничестве. Злоумышленники выдавали себя за сотрудников официального поставщика электроэнергии и убеждали людей, что нужно заменить оборудование, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем Telegram-канале .

Предполагаемые преступники действовали в Москве и Подмосковье. Мошенники похитили миллионы рублей у доверчивых россиян.

«По имеющимся оперативным данным, от действий лжеэлектриков пострадали сотни москвичей, а причиненный ущерб исчисляется миллионами рублей. При этом многие из жертв обмана — пенсионеры», — написала Волк.

Следователи возбудили уголовные дела по статье (мошенничество).

В шести регионах полицейские при поддержке Росгвардии провели обыски и задержания. Были изъяты средства связи, документы, электрооборудование, инструменты, бланки квитанций, удостоверения сотрудников энергетической компании и другие важные предметы.

Задержанных привезли в Москву и предъявили обвинения. Троим предполагаемым организаторам схемы избрали домашний арест. Еще девять фигурантов останутся под подпиской о невыезде.

Ранее россиян предупредили об афере со звонками якобы от Энергосбыта. У аферистов есть разные легенды. Например, они обещают бесплатную установку счетчиков или подключение льготных тарифов.