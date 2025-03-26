Россиян предупредили об афере со звонками якобы от Энергосбыта

Мошенники стали звонить своим жертвам, представляясь сотрудниками Энергосбыта, чтобы завладеть их персональными данными. Об этом РИА «Новости» сообщила эксперт направления «Народный фронт. Аналитика» Алла Храпунова.

По ее словам, звонки якобы от Энергосбыта за последние шесть месяцев заняли топовую позицию среди мошеннических схем. Причем легенды у аферистов могут быть разными. Среди них бесплатная установка счетчиков или подключение льготных тарифов.

Храпунова предупредила, что в ходе диалога представляющиеся сотрудниками Энергосбыта мошенники просят у жертвы назвать код из смс, который даст доступ к «Госуслугам».

«Иногда предлагают установить на телефон приложение, это встречалось в легендах об установке умных счетчиков, которые сами будут передавать показания в энергосбытовую компанию», — добавила эксперт.

Ранее стало известно, что аферисты рассылают фишинговое сообщение с приглашением россиянок на якобы омолаживающие процедуры.