В Москве задержали агента молдавских спецслужб

«В декабре 2025 года гражданин России прибыл в Москву с целью выполнения задания Службы информации и безопасности Республики Молдова, направленного против безопасности Российской Федерации, при подготовке которого был задержан сотрудниками ФСБ России», — заявили в ведомстве.

У задержанного изъяли средства связи. В них нашли переписку с сотрудником молдавской спецслужбы, доказывающую его причастность.

Против подозреваемого возбудили уголовное дело по статье о сотрудничестве с иностранным государством. Максимальный срок за нее — восемь лет. Сейчас он находится находится под стражей.

Ранее сотрудники ФСБ поймали агента украинских спецслужб в Ростовской области по подозрению в госизмене. Он связался с куратором из Украины в мессенджере и согласился на сотрудничество.