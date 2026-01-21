Американский гроссмейстер Народицкий умер из-за наркотиков

Американский шахматист Даниэль Народицкий ушел из жизни из-за передозировки наркотиков. Об этом сообщил сайт TMZ со ссылкой на управление главного судмедэксперта штата Северная Каролина.

Перед смертью, по данным экспертизы, спортсмен употребил сразу несколько видов запрещенных веществ.

Народицкого нашли мертвым в октябре прошлого года, ему было 29 лет. После этого ФИДЕ обвинила в произошедшем экс-чемпиона мира по шахматам россиянина Владимира Крамника, который до этого публично заподозрил американца в нечестной игре.

Крамник охарактеризовал происходящее как травлю и подал в суд на ФИДЕ, стремясь защитить свои честь и достоинство. Рассматривать дело будут в Швейцарии, где находится штаб-квартира шахматной организации.