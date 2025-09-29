В Москве вынесли приговор пяти подросткам за участие в массовых драках

Суд в Москве приговорил пятерых подростков, участвовавших в массовых драках и избиениях прохожих, к лишению свободы на сроки от одного года 11 месяцев до трех лет шести месяцев, сообщили в пресс-службе СК России .

По данным следствия, в сентябре 2023 года молодые люди в составе группы по предварительному сговору беспричинно нападали на случайных прохожих, фиксируя происходящее на видео. Их действия квалифицировали как хулиганство, совершенное с применением насилия группой лиц.

В рамках расследования допросили более 30 свидетелей и провели свыше 10 экспертиз. Суд признал доказательства достаточными для вынесения приговора, а осужденных взяли под стражу в зале суда.

Ранее группа подростков жестоко избила сверстника в Тюмени.