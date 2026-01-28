В Москве возобновили расследование по делу сестер Хачатурян

Следствие возобновило расследование дела об убийстве Михаила Хачатуряна, в котором подозревают его трех дочерей. Об этом сообщил 360.ru адвокат семьи убитого Георгий Чугеашвили.

Расследование приостанавливали из-за того, что в материалах дела не указали доказанный мотив преступления.

В итоге суд постановил, что Хачатурян все-таки насиловал дочерей, но прекратил дело из-за смерти обвиняемого.

«Сейчас будут предъявлять в окончательной редакции обвинение по убийству в отношении Ангелины и Кристины, а по Марии также принудительные меры медицинского характера», — рассказал адвокат.

После этого материалы направят в прокуратуру, чтобы утвердить обвинительное заключение.

В ноябре Мосгорсуд постановил изменить формулировку в деле против Михаила Хачатуряна с «признать виновным» на «признать совершившим преступления». Сторона убитого хочет добиться его полной посмертной реабилитации, а сторона девушек — их оправдания на суде.