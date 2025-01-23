В Москве виновник смертельного ДТП с детьми попал на скамью подсудимых

Прокурор передал в суд дело о смертельном ДТП с детьми в Москве

Тушинский межрайонный прокурор передал в суд дело о ДТП в Москве, в результате которого мальчик погиб, а девочка получила тяжелые травмы. Об этом сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

Сейчас обвиняемый в наезде на детей находится под стражей.

«Сидел за рулем в телефоне — теперь сидит на скамье подсудимых», — написали в пресс-службе.

ДТП случилось на Планерной улице 16 сентября 2024 года. Дети переходили дорогу на разрешающий сигнал светофора. В тот момент 20-летний водитель каршеринга отвлекся от управления авто, не заметил красный свет, вылетел на пешеходный переход и сбил детей.

Автомобилиста задержали на следующий день, его доставили в подразделение СК. Криминалисты осмотрели место происшествия и изъяли видео с камер наблюдения. Жертвой аварии стал мальчик 2012 года рождения, пострадавшей оказалась девочка 2011 года рождения.