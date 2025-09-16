В Москве студента осудили на шесть лет за обман священника

Савеловский суд Москвы приговорил студента к шести годам колонии за мошенничество в отношении священника. Об этом сообщили РИА «Новости» в инстанции.

Фигуранта признали виновным в двух преступлениях.

«Окончательно назначено наказание в виде лишения свободы на срок шесть лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима», — рассказали в суде.

Священнослужителя признали потерпевшим по делу. Обвиняемый ранее находился под домашним арестом, его взяли под стражу в зале суда.

