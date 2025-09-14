Газманов стал жертвой мошенников

В Москве задержали мужчину, подозреваемого в выманивании денег у Газманова

Правоохранительные органы в Москве задержали мужчину, подозреваемого в мошенничестве против народного артиста России Олега Газманова и его жены. Об этом сообщило РИА «Новости» .

Против задержанного завели уголовное дело по статье о крупном мошенничестве. Фигурант ранее не попадал в поле зрения силовиков.

Изначально московский суд отправил мужчину под стражу, но Мосгорсуд изменил вердикт нижестоящей инстанции и избрал меру пресечения в виде домашнего ареста.

Фигурант имеет иждивенцев и страдает заболеванием сердца.

По информации Telegram-канала 112, речь идет об основателе одного из детских садов Геворке С., бывшем сотруднике налоговой службы, инвесторе и бизнесмене.

Ранее он работал в США и основал собственное дело.

