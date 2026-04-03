В Москве сорвали теракт против сотрудника правоохранительных органов

В Москве предотвратили террористический акт, который готовился украинскими спецслужбами. Об этом сообщила ФСБ России.

Целью должен был стать один из высокопоставленных представителей правоохранительной системы. В ходе оперативных мероприятий возле входа в бизнес-центр обнаружили электроскутер с замаскированным взрывным устройством.

СВУ спрятали в багажнике и оформили как бытовую зарядную станцию. Внутри находилось около 1,5 килограмма пластичного взрывчатого вещества, а также поражающие элементы — болты и гайки. Управление предполагалось осуществлять дистанционно через Wi-Fi и 4G-модем. Устройство планировали привести в действие в момент появления предполагаемой цели. Взрывотехники ФСБ обезвредили и изъяли СВУ.

Возбудили уголовное дело по статьям о незаконном обороте взрывчатых веществ и покушении на теракт. Проводят оперативные мероприятия по установлению и задержанию причастных.

Нападение готовилось по аналогичной тактике, что и подрыв начальника войск РХБЗ Игоря Кириллова.