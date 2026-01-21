Убийцу генерала Кириллова приговорили к пожизненному сроку

Второй Западный окружной военный суд приговорил Ахмаджона Курбонова к пожизненному сроку за теракт, в котором погибли начальник войск РХБЗ генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник Илья Поликарпов. Об этом сообщило РИА «Новости» .

Первые 10 лет он проведет в тюрьме, а оставшийся срок — в колонии особого режима. Кроме того, ему предстоит выплатить штраф в миллион рублей.

Его подельники — Батухан Точиев, Рамазан Падиев и Роберт Сафарян — получили от 18 до 25 лет. Также суд удовлетворил иски других потерпевших, у которых от взрыва пострадали квартиры и автомобили.

Кириллов и Поликарпов погибли 17 декабря 2024 года при взрыве возле дома, где жил генерал. Посмертно начальнику войск РХБЗ присвоили звание Героя России (в дополнение к уже имевшейся у него Звезде Героя Труда), а его помощнику — орден Мужества.

Накануне двое обвиняемых в покушении на бывшего подполковника СБУ Василия Прозорова, живущего в Москве, получили 24 и 26 лет строгого режима.