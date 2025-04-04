В Москве силовики пресекли попытку аферистов забрать у пенсионера 1,5 млн рублей

Мошенники хотели обокрасть 80-летнего москвича, но сами попались. Благодаря бдительности пенсионера, полицейские задержали курьера аферистов. Об этом сообщила пресс-служба МВД.

«В полицию обратился 80-летний житель Останкинского района города Москвы. Он сообщил, что на его телефон с различных номеров поступают звонки, предположительно, от мошенников», — заявили в ведомстве.

Когда пенсионер ответил на звонок, на том конце провода представились сотрудниками правоохранительных органов. Фальшивые силовики заявили, что с банковского счета москвича кто-то пытается перевести 1,5 миллиона рублей на финансирование противоправной деятельности. Чтобы защититься от этого, незнакомцы предложили передать им средства для якобы внесения на «безопасный счет».

«К его дому приехал посыльный, которому пожилой мужчина, озвучив кодовое слово, передал муляж денежных средств. Увидев полицейских, злоумышленник попытался скрыться, но был задержан у соседнего дома», — отметили в МВД.

Курьером оказался 29-летний житель Московской области. К пенсионеру его подослал куратор. По факту случившегося возбудили уголовное дело. На время расследования посыльного отправили под домашний арест.

Ранее в Москве неравнодушная прохожая вырвала бабушку из рук мошенников прямо на улице. Пенсионерка ждала такси, держала большую сумку в руках и непрерывно разговаривала с кем-то по телефону.