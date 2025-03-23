Неравнодушная москвичка вырвала пенсионерку из рук мошенников прямо на улице

В Москве неравнодушная прохожая спасла пенсионерку от мошенников, заметив странное поведение женщины. Об этом сообщил Telegram-канал Baza .

Пенсионерка ждала такси, держа большую сумку в руках, и непрерывно разговаривала с кем-то по телефону, когда на нее обратила внимание проходившая мимо женщина. Заподозрив неладное, она заговорила с пожилой женщиной, после чего вызвала полицию.

Полицейским удалось выяснить, что мошенники выманили у 79-летней Ларисы Андреевны номер СНИЛС. А после ей перезвонил сотрудник ФСБ и потребовал «задекларировать» все свои сбережения якобы для того, чтобы ее не заподозрили в финансировании украинских военных.

В итоге пенсионерка собрала все деньги, которые у нее были и отдала их неизвестной женщине. На этом злоумышленники решили не останавливаться и убедили Ларису Андреевну поработать курьером, чтобы вернуть деньги. И когда она уже ожидала такси, которое ей вызвали мошенники, ее и заметила проходившая мимо женщина.

Только после разговора с этой женщиной Лариса Андреевна осознала, что ее обманули мошенники и ей не вернут 1,9 миллиона рублей, которые она отдала злоумышленникам.

Ранее на удочку мошенников попался комик и телеведущий Андрей Бебуришвили. Он отдал злоумышленникам, которые представились сотрудниками «Почты России» и «Госуслуг» кругленькую сумму.