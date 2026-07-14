В Москве школьница отдала мошенникам более миллиона рублей

СК: в Москве мошенники обманули 14-летнюю девочку и ограбили ее квартиру

В Москве мошенники убедили 14-летнюю школьницу передать им персональные данные и помочь попасть в квартиру. После этого из жилья похитили деньги, украшения и золотые монеты на сумму более одного миллиона рублей, сообщила пресс-службе Следственного комитета.

По данным следствия, девочка познакомилась в интернете с неизвестным человеком. Затем ей начали звонить люди, которые представились сотрудниками правоохранительных органов.

«Под предлогом декларирования средств ее убедили, что нужно срочно обезопасить деньги», — уточнила пресс-служба.

Во время видеозвонка девочка показала собеседникам квартиру, передала курьеру 300 тысяч рублей, оставила ключи около дома и отключила сигнализацию. После этого 15-летний подросток проник в жилье на улице Соколово-Мещерской и распилил сейф.

Следователи установили, что похищенные ценности передали неустановленному участнику схемы. Деньги достались соучастнику, который конвертировал их в криптовалюту и отправил кураторам.

Правоохранители задержали 15-летнего подростка и 20-летнего молодого человека. Им предъявили обвинение по пункту «б» части 4 статьи 158 УК РФ «Кража, совершенная в особо крупном размере». На допросах обвиняемые признали вину.

СК планирует установить организаторов схемы и других участников, а также проверить задержанных на причастность к аналогичным преступлениям. Специалисты напомнили, что сотрудники банков и правоохранительных органов не требуют переводить деньги, обменивать их на криптовалюту или декларировать сбережения.

Ранее житель Котласа, поверив мошенникам, оформил кредит и перевел девять миллионов рублей на якобы безопасные счета.