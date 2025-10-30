В Москве пожилой инвалид лишился квартиры из-за мошенницы

В Можайском районе Москвы завели уголовное дело после того, как 63-летний инвалид лишился квартиры из-за своей соседки. Об этом сообщил официальный Telegram-канал прокуратуры города .

Как установили прокуроры, женщина предложила помочь мужчине с ремонтом, а после завершения работ потребовала с него миллион рублей. Не имея таких средств, мужчина поддался на уговоры и подписал договор дарения квартиры стоимостью свыше семи миллионов рублей, фактически передав жилье соседке.

Родственники пенсионера, узнав о сделке, обратились в прокуратуру. По инициативе надзорного ведомства возбудили уголовное дело о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ), повлекшем лишение гражданина права на жилое помещение.

Кроме того, прокуратура направила в суд иск с требованием признать договор дарения недействительным и вернуть квартиру ее законному владельцу. Ход расследования и судебного разбирательства находится на контроле прокуратуры.

