В Москве осудили хулигана, избившего пенсионерку после просьбы убрать ноги с прохода

В конце февраля прошлого года в пригородном поезде «Фрязево — Апрелевка» мужчина напал на женщину преклонного возраста за то, что она попросила его убрать ноги с прохода. В результате нападения злоумышленник ударил женщину один раз ногой по ноге и многократно кулаками по лицу, сломав пострадавшей нос, после чего вышел из вагона.

В ходе слушаний подсудимый не признал свою вину и пытался избежать наказания, обвинив потерпевшую в том, что она сама спровоцировала его.

В итоге суд признал его виновным по статьям за хулиганство и умышленное причинение легкого вреда здоровью. Ему назначили наказание в виде 350 часов обязательных работ, а кроме этого обязали пройти лечение от наркомании, медицинскую и социальную реабилитацию.