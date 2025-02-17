Водолазы Морспасслужбы заделали две пробоины на аварийном танкере Koala

Водолазы Балтийского филиала Морспасслужбы заделали две из трех пробоин аварийного танкера Koala. Сейчас специалисты проверяют судно на герметичность, сообщила пресс-служба ФГБУ.

«Водолазы приступили к ремонту последней пробоины на левом борту судна», — добавили в Морспасслужбе.

Заделку всех повреждений внешней стороны танкера завершат до конца дня. Ранее специалисты совершали пробные спуски, чтобы примерить металлические листы на пробоину. В ближайшее время на правом борту начнется откачка воды из шахты грузовых насосов — это откроет доступ к внутренним помещениям.

Сотрудники терминала Усть-Луга продолжают разогревать мазут в грузовых танках судна, пар подают с берега. Температура топлива достигла 38 градусов. Для поддержания плюсовой температуры в паровом котле судна специалисты Морспасслужбы установили две электрические «пушки».

В Камчатском крае пропали два матроса с танкера, прибывшего в село Кроф для разгрузки горюче-смазочных материалов. Моряки попытались доплыть до танкера на лодке.