В Москве осудили бизнесмена за хищение средств для укреплений в ЛНР

Останкинский районный суд Москвы вынес приговор генеральному директору коммерческой компании Ишхану Тамояну, признанному виновным в хищении бюджетных средств, выделенных на строительство фортификационных сооружений в ЛНР. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ России по Москве и Московской области.

Предприниматель при выполнении контракта на перевозку пиломатериалов предоставил заказчику документы с заведомо недостоверными сведениями. В актах сдачи-приемки были завышены объемы выполненных работ, что позволило незаконно получить более 30 миллионов рублей.

Как установили сотрудники УФСБ совместно с подразделениями МВД, полученными средствами обвиняемый распорядился по своему усмотрению. Возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере. Бизнесмену назначили наказание в виде пяти лет лишения свободы с отбыванием в колонии, а также штраф в размере 500 тысяч рублей.

Ранее глава курской строительной фирмы получил четыре года за хищение денег для фортификаций.