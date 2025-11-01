«Первый пошел»: глава курской фирмы получил срок за махинации с фортификациями

Глава курской фирмы получил четыре года за хищение денег для фортификации

Глава курской строительной фирмы «СИЭМИ» Виталий Синьговский получил четыре года по делу о растрате денег, выделенных на фортификационные сооружения. Об этом сообщил в Telegram-канале губернатор области Александр Хинштейн.

По его словам, Синьговский заключил досудебное соглашение и выдал следствию соучастников преступления. Всего бизнесмен растратил более 150 миллионов рублей, которые теперь ему предстоит вернуть.

«Первый пошел. Остальных не заставят ждать», — написал Хинштейн.

Ранее в суд передали дело против бывшего руководителя Корпорации развития Курской области, двоих его заместителей и предпринимателя Андрея Воловикова, которые, по версии следствия, похитили более 152 миллионов рублей, выделенных на строительство оборонительных сооружений.