В Москве осудили банду, похитившую недвижимость на 500 миллионов рублей

Дорогомиловский районный суд Москвы вынес приговор 20 участникам преступного сообщества, занимавшегося хищением недвижимости на сотни миллионов рублей. Об этом сообщили в пресс-службе ФСБ.

По данным ведомства, банду создали в 2013 году. За четыре года ее участники с помощью обмана незаконно завладели 14 объектами недвижимости, включая земельные участки, квартиры и нежилые помещения, принадлежавшие Росгвардии, Минобороны, администрациям районов Подмосковья и частным лицам. Ущерб превысил 500 миллионов рублей.

После продажи имущества деньги распределялись между членами банды. Преступную деятельность выявили и пресекли сотрудники и ФСБ.

Суд признал фигурантов виновными по статьям о создании преступного сообщества, мошенничестве в особо крупном размере и легализации доходов. Организаторы получили 17 и 18 лет лишения свободы, остальные участники — от 7,5 до 16 лет.

В октябре 2024 года следователи выяснилась причастность к крупному хищению бизнесмена Сергей Овчинников.