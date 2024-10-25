Организатором многомиллионного хищения у Минобороны оказался бизнесмен

Следователи выяснили, что к хищению недвижимости Минобороны в Балашихе на сумму 244 миллиона рублей причастен бизнесмен Сергей Овчинников. Против него возбудили уголовное дело и объявили в розыск, сообщило РИА «Новости» .

В ведомстве уточнили, что Главное военное следственное управление СК рассматривает уголовное дело о мошенничестве, совершенное в особо крупном размере. В качестве обвиняемых выступают экс-начальник управления проблемных активов АО «Главное управление обустройства войск» Николай Грачев, бывший конкурсный управляющий ОАО «Строительное управление Московского региона» (подконтрольного Минобороны) Алексей Асташкин и некто Евгений Потапов.

Следственный комитет России ранее обнаружил в Балашихе комплекс недвижимости, похищенный у Минобороны, состоящий из 15 объектов. Его оценили более чем в 244 миллиона рублей.

В ходе расследования удалось выяснить, что Грачев, Асташкин и Потапов с 2019 по 2021 годы организовали хищение указанного комплекса во время процедуры банкротства одной из компаний. Хамовнический районный суд Москвы принял решение о заключении их под стражу.

Ранее бывшего главу дочерней компании «Роснано» Бориса Галкина обвинили в хищении 13 миллиардов рублей. Столь внушительную сумму ему удалось похитить за 10 лет при помощи мошеннической схемы.